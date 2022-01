Nawet mały gest motywuje nas do działania Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Myszkowscy policjanci codziennie angażują się w działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. Jednym z nich jest sprawdzanie, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. Tylko w powiecie myszkowskim objętych domową izolacją jest ponad 3200 osób. To żmudna i czasochłonna praca, dlatego nawet niewielkie gesty są dla mundurowych motywatorem do działania.

Każdego dnia myszkowscy policjanci angażują się w sprawdzanie osób przebywających na kwarantannie. Liczba tych kontroli wzrasta z dnia na dzień. W tym tygodniu padł rekord — aż 3200 osób musiało pozostać w domu. Mundurowi kontaktują się z takimi osobami telefonicznie lub przez domofon. Objęci kwarantanną domową na przykład wyglądają przez okno, aby mundurowi mogli potwierdzić czy stosują się do decyzji służb sanitarnych. Podczas jednej z takich weryfikacji, mama kilkuletniej Leny przekazała policjantom laurkę. Jej autorem jest mała Lenka, która przebywa na kwarantannie. Ten miły gest jest dla mundurowych wyrazem wdzięczności i szacunku dla munduru.



Przypominamy, że za złamanie kwarantanny grozi wysoka grzywna. W przypadku, gdy osoba zakażona wirusem Covid-19 oddali się z miejsca izolacji, wówczas będzie odpowiadać z artykułu 161 kodeksu karnego, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / sc )