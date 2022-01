Ukradli 100 metrów kabla z budowanego komisariatu - zostali zatrzymani Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej patrolówki zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pod osłoną nocy z placu budowy komisariatu policji ukradli 100 metrów kabla elektrycznego o wartości około 1000 złotych. Teraz obydwaj odpowiedzą za kradzież. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Białegostoku patrolujący w nocy ze środy na czwartek osiedle Nowe Miasto zauważyli dwóch mężczyzn, którzy nieśli zwoje kabla elektrycznego. To wzbudziło podejrzenie policjantów. Mężczyźni opowiedzieli funkcjonariuszom, że kable znaleźli za pobliską stacją benzynową. Mundurowi nie dając wiary ich słowom sprawdzili, co mężczyźni mają w plecakach. Tam znaleźli nożyce do cięcia, latarkę i rękawice robocze. Z miejsca, gdzie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, policyjny pies zaprowadził ich wprost na plac budowy nowego komisariatu. Tłumaczenia mężczyzn na nic się nie zdały. Zostali oni zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. 38 i 30-latkowi grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)

