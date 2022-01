Szczęśliwy finał poszukiwań 18-latka Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i ratownicy GOPR uratowali życie zaginionego nastolatka, który w środku śnieżnej zamieci zagubił się w lasach Beskidu Śląskiego. 18-latek został odnaleziony na cały i zdrowy dzięki wykorzystaniu aplikacji RATUNEK, którą polecił mu zainstalować dowodzący poszukiwaniami komendant komisariatu w Szczyrku.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 30.01.2022 r., przed godziną 16.00. Dyżurny Komisariatu Policji w Szczyrku został zawiadomiony, że w rejonie masywu leśnego u podnóży Klimczoka w Beskidzie Śląskim zaginął 18-letni turysta. Według zgłoszenia znajomych, mężczyzna nie znał dobrze terenu i mógł zagubić się, wracając do pensjonatu. Z informacji jakie przekazali, jego życiu mogło zagrażać niebezpieczeństwo z uwagi na fatalne warunki pogodowe, silny wiatr i śnieżyce.

Natychmiast ruszyły poszukiwania, w które zaangażowali się mundurowi z Komisariatu Policji w Szczyrku i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Akcją poszukiwawczą dowodził komendant komisariatu w Szczyrku, któremu udało się skontaktować telefonicznie z zaginionym. Nastolatek nie potrafił jednak powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje, ponieważ stracił orientację w terenie. Komendant ze Szczyrku polecił zaginionemu nastolatkowi zainstalowanie aplikacji RATUNEK i poinstruował go, jak z niej skorzystać i aby nie zmieniał już swojego położenia. W akcję włączyli się również ratownicy z GOPR oraz mundurowi z Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, którzy pełnili tego dnia wspólne służbę na stokach narciarskich. Dzięki aplikacji ratownicy dokładnie ustalili położenie zaginionego i odnaleźli go wraz z mundurowymi z pododdziału prewencji. Po chwili na miejsce dotarli również policjanci ze Szczyrku i bielskiej komendy, razem sprowadzając zziębniętego 18-latka na noszach do doliny. Tam został zbadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście nastolatek nie doznał żadnych obrażeń, ani nie doszło u niego do odmrożenia, czy wyziębienia wymagającego hospitalizacji. Młody mężczyzna wrócił pod opiekę rodziny, z którą przyjechał na zimowe ferie do Szczyrku.

Aplikacja Ratunek. Jest to bardzo prosta w obsłudze aplikacja, za pomocą której osoba potrzebująca pomocy może skontaktować się z ratownikami górskimi i w sposób automatyczny przesłać współrzędne geograficzne miejsca, z którego jest wzywana pomoc. Podstawa, to sprawny i naładowany telefon komórkowy - o czym zawsze należy pamiętać wychodząc w góry. Przydatny może być też na wszelki wypadek niewielki powerbank w plecaku lub kieszeni kurtki.

