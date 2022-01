Mantrailing - polska edycja Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zakładzie Kynologii Policyjnej rozpoczęła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących osoby według założeń mantrailingu. Na szkolenie zakwalifikowano cztery psy w wieku szczenięcym: ogara polskiego, dwa posokowce bawarskie i małego munsterlandera. Poziom I kursu potrwa 117 dni szkoleniowych.

Celem kursu, który rozpoczął się 10 stycznia br. jest przygotowanie zespołu (przewodnik wraz z psem) do realizacji zadania związanego z kontynuacją szkolenia psa tropiącego wedlug założeń mantrailingu, w zakresie: przyzwyczajania psa do przewodnika, socjalizacji szczeniąt, nauki podążania psa za indywidualnym zapachem człowieka, nauki koncentracji psa podczas pracy na ścieżce zapachowej, wytworzenia odruchu u psa do podjęcia zapachu konkretnej osoby i jej odpowiedniego oznaczenia, treningu tzw. więzi z ofiarą, wytworzeni silnej relacji osoba poszukiwana – pies, nauki podejmowania przez psa zapachu osoby. Zajęcia prowadzone są przez asp.szt. Rafała Tarnika.

Po zakończeniu 6-miesięcznego kursu specjalistycznego, zespoły będą przygotowane do dalszego doskonalenia według założeń mantrailingu. Na Poziomie I kursu uczestniczy policjant wraz z psem z przekazania.

(CSP w Legionowie / mw)