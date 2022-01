Policjanci walczą o zdrowie małej Gabrysi. Ty też możesz pomóc! Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci już nie raz udowodnili, że hasło #PomagamyiChronimy to nie tylko slogan z plakatów. Tym razem włączają się w akcje charytatywną, nie tylko dlatego, że pomocy potrzebuje malutka dziewczynka, ale jest to córka jednego z policjantów garnizonu lubuskiego.

Życie i zdrowie to największa wartość. Wiedzą to w szczególność Ci, którzy na co dzień o nie dbają. Lubuscy policjanci bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Regularnie oddają krew, zbierają nakrętki, odzież oraz żywność dla osób bezdomnych. Tym razem chcą pomóc córeczce swojego kolegi, która potrzebuje ogromnej pomocy.

Gabrysia urodziła się w listopadzie ubiegłego roku z ciężką wadą serca oraz atrezją dróg żółciowych i cholestazą, która prowadzi do marskości wątroby. Połowę swojego dotychczasowego życia spędziła w szpitalach. Niejednokrotnie pokazywała wolę wali o każdy oddech, ponieważ nie zawsze jej organizm był odpowiednio dotleniony. Dziewczynka musi jak najszybciej przejść operację serduszka, a następnie przeszczep wątroby, który jest niezbędny do przeżycia. Każdego dnia jej wątroba jest degradowana przez co niejednokrotnie cierpi. Wszystkie konsultacje, badania oraz terapie farmakologiczne są niezwykle kosztowne. Gabrysia prawdopodobnie będzie wymagała leczenia poza granicami naszego państwa z uwagi na skracający się czas potrzebny do uratowania jej życia. Jeśli możesz przyłącz się i pomóż Gabi odzyskać zdrowie! Przekaż swój 1% podatku. Ten mały gest pozwoli sfinansować kosztowne leczenie i wymaganą farmakoterapię.

(KWP w Gorzowie / mw)