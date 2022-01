Znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Chronić i służyć” to dewiza, którą kierują się policjanci podczas codziennej służby. Potwierdził to policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego, który w czasie wolnym od służby zawiadomił o pożarze budynku w Szczytnie oraz wbiegł do niego i przeszukał pomieszczenia jeszcze przed przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej.

W nocy z soboty na niedzielę, 29/30.01.2022 r. około godziny 02.00 doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Szczytnie. Wydobywający się najpierw dym, a później ogień zauważył policjant zespołu patrolowo interwencyjnego sierż. szt. Rafał Wasilewski pełniący na co dzień służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, który pełnił dyżur ratownika medycznego w Szpitalu w Szczytnie. Funkcjonariusz zawiadomił o zdarzeniu służby ratownicze i z uwagi na rozrastający się ogień oraz porę nocną pobiegł do budynku zaalarmować domowników. Jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej sprawdził wszystkie pomieszczenia w budynku. Na szczęście w budynku nie znajdowały się żadne osoby. Po chwili na miejsce przybyły służby ratownicze i zagasiły pożar.

Dzięki postawie funkcjonariusza pożar został w porę ugaszony i nie doszło do spalenia całkowitego budynku.

(KWP w Olszytnie / sc )