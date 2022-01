Brutalnie próbowali wyłudzić pieniądze od olsztyńskiego przedsiębiorcy Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie wymuszenia ogromnej sumy pieniędzy od jednego z przedsiębiorców. Sprawcy, aby uwiarygodnić swoje groźby, uszkodzili auto o wartości 250 tys. zł oraz podpalili budynek firmy należący do pokrzywdzonego. 34 i 35-latek usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu jeden z zatrzymanych, 35-latek, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Olsztyn-Północ, doprowadzili do zatrzymania osób podejrzanych o szereg przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Z ustaleń śledczych wynika, że nieznani na tamten moment mężczyźni mieli wysyłać maile z groźbami wobec jednego z olsztyńskich przedsiębiorców. Przestępcy żądali od niego wpłacenia ogromnej sumy pieniędzy na wirtualny portfel kryptowalutowy. Początkowo było to 200 tysięcy złotych, ale ostatecznie zażądali od poszkodowanych 300 tysięcy złotych w wirtualnej walucie. Przestępcy, aby spotęgować swoje groźby, pod koniec grudnia wylali kwas masłowy na podszybie auta należącego do pokrzywdzonego, powodując jego całkowite uszkodzenie. Wartość luksusowego audi to 250 tysięcy złotych. Następnie ci sami mężczyźni w drugiej połowie stycznia br., w nocy, rzucili butelką z benzyną w budynek firmy należącej do przedsiębiorcy powodując jego podpalenie. Na szczęście szybka reakcja sąsiadów zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru, jednak doszło do uszkodzenia elewacji.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzeń oraz zatrzymaniem sprawców zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Sprawa była poważna, ponieważ istniała realna obawa, że życie i zdrowie przedsiębiorcy oraz jego rodziny jest zagrożone. Intensywna praca operacyjna olsztyńskich policjantów doprowadziła do wytypowania potencjalnych sprawców przestępstw. Obaj zostali zatrzymani w środę, 26.01.2022 r. w pobliżu domu pokrzywdzonego, który najprawdopodobniej obserwowali. Okazali się nimi 34 i 35-letni mieszkańcy Olsztyna. W trakcie przeszukania pojazdu, którym się poruszali, policjanci zabezpieczyli także broń gazową.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego, zniszczenia mienia o znacznej wartości, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o znacznej wartości. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że 35-latek był karany w przeszłości za granicą za podobne przestępstwa. Decyzją sądu wobec niego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Z kolei wobec 34-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.

(KWP w Olsztynie / mw)