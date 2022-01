Kolejny oszust trafił do aresztu Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żnińscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali na terenie Wrocławia 23-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na prokuratora”. Do przestępstwa doszło pod koniec listopada ubiegłego roku w Żninie. Wówczas 89-letnia kobieta utraciła 30 tys. zł. Mężczyzna, decyzją sądu, został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 27.01.2022 r., policjanci wydziału kryminalnego żnińskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali na terenie Wrocławia 23-latka, który jest podejrzany o popełnienie oszustwa metodą „na prokuratora”.

Do przestępstwa doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas na telefon stacjonarny 89-letniej mieszkanki Żnina zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora. Wprowadził kobietę w błąd, co do swojej tożsamości, a następnie wywołał u pokrzywdzonej fałszywe przekonanie o konieczności udzielenia mu pomocy, jako przedstawicielowi organów ścigania. Według jego słów oszczędności seniorki miały być zagrożone, gdyż przestępcy mieli podszyć się pod mieszkankę Żnina i próbować wypłacić je z banku. Aby pomóc w ich ujęciu 89-latka realizowała telefoniczne instrukcje oszusta. Udała się do placówki bankowej, zlikwidowała lokatę i podjęła 30 tys. złotych, nie zważając na ostrzeżenia kasjerki. Następnie wróciła do domu, gdzie po gotówkę zgłosił się 23-latek, twierdząc, że jest policjantem działającym na polecenie prokuratora. Po pewnym czasie pokrzywdzona zorientowała się, że została oszukana, wówczas powiadomiła Policję.

Nad sprawą pracowali żnińscy kryminalni i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W toku podjętych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 26 tys. złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. 23-latek jest podejrzany o popełnienie co najmniej kilku podobnych przestępstw metodą „na prokuratora” na terenie innych województw.

W piątek, 28.01.2022 r. mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a następnie został doprowadzony do sądu, gdzie śledczy wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił argumentację oskarżyciela i zadecydował, że na najbliższe 3 miesiące podejrzany trafi za kraty. Tego samego dnia wrocławianin został przewieziony do jednostki penitencjarnej.

Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(KWP w Bydgoszczy / sc )