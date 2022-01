Pił piwo podczas jazdy samochodem. Zatrzymał go policjant po służbie

Dąbrowski wywiadowca w trakcie powrotu ze służby do domu zauważył nietrzeźwego mężczyznę, który kierował samochodem. Dzięki czujności policjanta być może nie doszło do tragedii na drodze. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 2 lat za kratkami.