Niesie pomoc nie tylko w czasie służby

Policjantka z wydziału prewencji pabianickiej komendy policji pomogła sąsiadce. Starsza kobieta straciła przytomność na klatce schodowej kamienicy i rozcięła głowę. Funkcjonariuszka natychmiast udzieliła pomocy poszkodowanej aż do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Po niegroźnym zabiegu chirurgicznym 85-latka wróciła do domu.

Każdy policjant już w czasie szkolenia zawodowego podstawowego na początku swojej służby w Policji musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również z zasad policyjnej etyki zawodowej. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych. Pabianicka funkcjonariuszka wykorzystała także nabytą wiedzę w czasie wolnym od służby.

21 stycznia 2022 roku w godzinach wczesno popołudniowych, kiedy była w swoim mieszkaniu w Konstantynowie Łódzkim, usłyszała głośny odgłos z klatki schodowej. Natychmiast wyszła by zobaczyć co się stało. Na pierwszym piętrze budynku zauważyła leżącą sąsiadkę w kałuży krwi. Policjantka sprawdziła czynności życiowe kobiety i z pomocą innych lokatorów, nie zostawiając nawet na chwilę rannej kobiety, wezwała pogotowie ratunkowe. Ranę głowy uciskała specjalistyczną opaską a kobietę przykryła kocem termicznym. Kiedy starsza pani odzyskała świadomość, policjantka utrzymywała ją w pozycji bezpiecznej aż do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Kobieta została zabrana do szpitala celem opatrzenia i zeszycia rany głowy. Jeszcze tego samego dnia wróciła bezpieczna do domu.

