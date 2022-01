Poszukiwany w mieszkaniu miał narkotyki. Zabezpieczono ponad 3,5 kg amfetaminy Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z oleśnickiej komendy zatrzymali młodego mieszkańca miasta poszukiwanego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu celem odbycia kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy za wcześniej popełnione przestępstwa narkotykowe. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 3,5 kilograma amfetaminy. Zatrzymany trafił już do aresztu śledczego. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło we wtorek w godzinach porannych. Z ustaleń operacyjnych kryminalnych z Oleśnicy wynikało, że w jednym z mieszkań na terenie miasta ukrywa się mężczyzna, który jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz może posiadać przy sobie znaczne ilości narkotyków. Gdy stróże prawa dotarli na miejsce, będący w mieszkaniu mężczyzna nie zamierzał wpuścić policjantów do środka. W rezultacie mundurowi weszli do lokalu, gdzie zastali poszukiwanego 28-latka. W trakcie sprawdzania miejsca zamieszkania znaleźli i zabezpieczyli ponad 3,5 kilograma amfetaminy oraz 920 porcji marihuany.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handel nimi. Sąd Rejonowy w Oleśnicy zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Do kary zaległej - 6 miesięcy pozbawienia wolności – dojdzie nowa. Grozi mu teraz nawet do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / mw)