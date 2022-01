Na kwarantannie jeździł pijany samochodem Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału ruchu drogowego z łęczyckiej komendy zatrzymali mężczyznę, który wsiadł za kierownicę auta mając ponad promil alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli okazało się, że 55-latek złamał nakaz odbywania kwarantanny domowej. Teraz poza konsekwencjami przestępstwa drogowego, odpowie za złamanie warunków kwarantanny. Za taki czyn grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

W miniony weekend policjanci ruchu drogowego z łęczyckiej komendy zatrzymali, aż czterech kierowców, którzy wsiedli za kierownice aut pomimo wcześniej spożytego alkoholu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 55-letni kierowca fiata, którego mundurowi zatrzymali 30 stycznia 2022 roku na terenie gminy Daszyna. Tam około godziny 12.20 kierowca osobówki miał ponad promil alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli okazało się, że 55-latek załamał nakaz odbywania kwarantanny domowej. Na szczęście policjanci zatrzymali go zanim dojechał do sklepu. Poza odpowiedzialnością karną za przestępstwo drogowego mężczyzna odpowie za złamanie kwarantanny. Teraz mundurowi powiadomią o tej sytuacji sanepid, a także skierują wniosek do sądu o ukaranie. Za taki czyn grozić kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Pamiętajmy!

Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Bądźmy odpowiedzialni - to nasz wspólny cel!

(KWP w Łodzi / mw)