Zatrzymany przez policjantów po tym jak strzelał do pracowników ochrony dworca Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z I Komisariatu łódzkiej komendy zatrzymali 32-latka, który na terenie dworca kolejowego strzelał do interweniujących pracowników ochrony obiektu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

27 stycznia 2022 roku kryminalni ze śródmiejskiego komisariatu będąc na terenie dworca, zbierali materiały do prowadzonej sprawy. W pewnej chwili do pomieszczenia monitoringu wbiegł pracownik ochrony, który poinformował, że nieznany mężczyzna strzelał z pistoletu w jego stronę. Mężczyzna miał wcześniej leżeć na podłodze w hali dworca, a po zwróceniu mu uwagi przez ochroniarzy wyjął broń i kilka razy wystrzelił. Słysząc to policjanci, bezzwłocznie pobiegli we wskazane miejsce. Niestety sprawca zdążył się już oddalić, opuszczając budynek. Funkcjonariusze zauważyli go przy zbiegu ulic POW i Rodziny Poznańskich. Mężczyzna nie reagował na polecenie mundurowych, podczas zatrzymania stawiał czynny opór, krzyczał, był agresywny, za wszelką cenę chciał się wyswobodzić. W jego torbie funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet na gumowe kule o średnicy 1 centymetra. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że agresorem jest 32-letni obywatel Ukrainy.

Zatrzymanemu za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji.

(KWP w Łodzi / kp)