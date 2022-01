Policjanci eskortowali samochód z 7-miesięcznym dzieckiem Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zabrzańskiej drogówki uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Mundurowi eskortowali samochód z 7-miesięcznym dzieckiem, które podczas upadku uderzyło się w głowę. Policjanci pomogli rodzinie sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.

W piątek, 28.01.2022 r., policjanci z zabrzański drogówki - starszy sierżant Michał Dajos i posterunkowy Daniel Kalisz - pełnili służbę na drodze krajowej numer 88. W trakcie patrolu zauważyli volo, które przekroczyło dopuszczalną prędkość. Samochód został zatrzymany do kontroli, a jego kierowcą okazał się 45-latek, który wiózł swoją 7-miesięczną wnuczkę do szpitala. Z relacji matki dziecka, która również była w samochodzie, wynikało, że dziecko podczas zabawy upadło i uderzyło się w głowę. Od tamtej chwili płakało i wymiotowało, a matka nie potrafiła go uspokoić. Policjanci natychmiast zdecydowali się pomóc, eskortując ich do najbliższego szpitala, gdzie dzieckiem zajęli się medycy. Jak później ustalili policjanci, dziecko po badaniach wróciło do domu, a jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Katowicach / mw)