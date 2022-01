Korzystaj z głową z komputera! Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komputer, internet to świetna sprawa, gdy przynosi tylko dobre efekty. Niestety bywa inaczej. To również zagrożenia, które mają wpływ na dzieci. Dlatego inowrocławska policja przygotowała SPOT pt. „Korzystaj z głową z komputera!”. Pokazuje on niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z niego.

W trzech odsłonach SPOT pokazuje do jakich sytuacji może dochodzić, gdy nikt nie kontroluje dziecka, co robi w czasie wolnym przy komputerze i w internecie. Dlatego szczególnie w tym zakresie muszą być czujni rodzice i opiekunowie. Powinni też edukować swoje dzieci, by nie spotkało ich przykre zdarzenie.

Realizatorki spotu, policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka wspólnie z filmowcem Panem Henrykiem Domagała - widocznym także na filmie, przygotowali te sytuacje, które mogą się wydarzyć, gdy dziecko bez kontroli i w nadmiarze spędza czas przy komputerze. W rolę dziewczynki wcieliła się uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu Ola Piątkowska. Ona również samodzielnie przygotowała figurki z modeliny, które wzięły udział w filmie.

Zawieranie znajomości, korespondowanie z nieznanymi osobami, wpływ długiego siedzenia przy komputerze oraz gry, które są agresywne i przemocowe, to aspekty, które można zobaczyć w SPOCIE. Film został nagrany w celu sygnalizowania zagrożeń, pokazanie ich skutków w trosce o dzieci.

(KWP w Bydgoszczy / sc )