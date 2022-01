„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” - na stoku „Wojtek” w Zawoi Czatoża Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną niedzielę na stoku „Wojtek” w Zawoi Czatoża odbyły się działania służb (mundurowych i nie tylko), mające na celu szeroko pojętą edukacje wszystkich, którzy spędzają wolny czas w górach i na zorganizowanych stokach narciarskich.

Silny wiatr oraz opady śniegu nie ostudziły zapału narciarzy oraz innych osób, którzy swój wolny czas chcieli spędzić na wyciągu „Wojtek” w Zawoi. Na stok przybyli też policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami z terenu suskiego, a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi. W ramach prowadzonej akcji profilaktycznej nie zabrakło na stoku też przedstawicieli Grupy Beskidzkiej GOPR, a także strażników i pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego.

Służby wspólnie edukowały dzieci i dorosłych na temat podstawowych zasadach bezpieczeństwa w warunkach zimowych informując m.in. jak dobrze przygotować się do sezonu narciarskiego w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Mieszkańcy i turyści, którzy odwiedzali przygotowane przez policjantów stoisko, mogli poznać zasady bezpiecznego zachowania nie tylko na stoku, ale również na śniegu i lodzie oraz używania elementów odblaskowych po zmroku.

Organizowane były także różne konkursy i zabawy. Dla najmłodszych uczestników przewidziane były atrakcyjne nagrody ufundowane przez Fundację PZU oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym m.in. odblaski, lampki led, worki, bidony, gry edukacyjne, a także kaski narciarskie. Akcję uświetniła maskotka suskiej Policji „POLICEK”, który chętnie pozował do zdjęć zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Policjanci zachęcali również dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym, polegającym na zilustrowaniu dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w nim jest nadesłanie do dnia 4 marca 2022 r. pracy konkursowej. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej link: https://policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku. Serdecznie zapraszamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania oraz przedstawicielom mediów za promocję bezpieczeństwa !