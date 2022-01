Poszukiwany za zabójstwo na terenie Bułgarii w rękach pabianickich policjantów Data publikacji 31.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kontrola drogowa na terenie Pabianic skutkowała zatrzymaniem obywatela Bułgarii. Mężczyzna był poszukiwany w związku z popełnionym przestępstwem uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym, a także zabójstwa, do którego miało dojść w Bułgarii. Z zatrzymanym 40-latkiem przeprowadzone zostaną czynności procesowe na terenie kraju gdzie doszło do zbrodni. O jego losie zadecyduje sąd.

28 stycznia 2022 roku około godziny 10.30 policjanci z wydziału ruchu drogowego, na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego i Nawrockiego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena golfa. To miała być kontrola stanu trzeźwości jednak ustalenia policjantów okazały się dużo poważniejsze. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. To jeszcze nie wszystko. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 40-letni obywatel Bułgarii jest poszukiwany przez Interpol, za zbrodnię zabójstwa a także za spowodowanie urazu powodującego śmierć. Przestępstw dopuścił się na terenie Bułgarii i tam zostanie rozliczony przez tamtejszy sąd. Sprawca natychmiast trafił do policyjnego aresztu.

Międzynarodowa współpraca służb pozwala na zatrzymywanie osób, które usiłują uniknąć poniesienia konsekwencji swoich czynów poprzez ucieczkę za granicę. Między innymi takimi działaniami zajmuje się Interpol, czyli policyjna organizacja skupiająca blisko 200 krajów.

(KWP w Łodzi / mw)