Dzielnicowy pospieszył z pomocą Data publikacji 31.01.2022 Dzięki determinacji i empatii starszy aspirant Przemysław Bus pomógł starszemu, schorowanemu i skrajnie wyczerpanemu seniorowi. 74-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zabrany przez medyków do szpitala. Już nie zagraża mu niebezpieczeństwo.

29 stycznia 2022 roku do radomszczańskiej komendy Policji zadzwonił mieszkaniec województwa śląskiego, który potrzebował pomocy. Mężczyzna obawiał się, że jego tacie przebywającemu na terenie gminy Gidle stało się coś złego. Twierdził, że od kilku dni nie może nawiązać z nim kontaktu. Pod wskazany adres został natychmiast skierowany dzielnicowy - starszy aspirant Przemysław Bus. Domek letniskowy był pozamykany, a wejście do wnętrza niemożliwe z uwagi na zabezpieczenia. Policjant jednak nie zrezygnował z dokładnego sprawdzenia. Kiedy nawoływał seniora po imieniu, usłyszał cichutkie dźwięki wydobywające się z wnętrza budynku. Dzielnicowy nawiązał rozmowę ze starszym mężczyzną i przekonał go, aby otworzył mu drzwi. 74-latek zrobił to ostatkiem sił. Znajdował się w stanie skrajnego wychłodzenia organizmu. Czuł się źle, był bardzo wychudzony i uskarżał się na bóle nóg. Temperatura wewnątrz pomieszczenia wynosiła około 0 stopni Celsjusza. Policjant udzielił pierwszej pomocy pokrzywdzonemu, okrył go kocem i wezwał karetkę pogotowia. Ratownicy zabrali seniora do szpitala. Okazało się, że kilka dni wcześniej 74-latkowi zepsuł się telefon i został on dosłownie odcięty od świata. Determinacja dzielnicowego pozwoliła uratować życie temu człowiekowi.

Przypominamy, że każdy może pomóc. Jeżeli widzisz osobę nieporadną życiowo lub wiesz, że w Twoim sąsiedztwie taka osoba mieszka nie zostawiaj jej samej sobie. Czasem wystarczy jeden telefon na numer 112, by uratować komuś życie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał i informację dotyczącą takich osób.

(KWP w Łodzi / mw)