Narkotyki nie trafią na rynek. Policjantom pomogła Abi Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy podsiadali znaczne ilości narkotyków. Dzięki pomocy psa służbowego policjanci przechwycili prawie 8 tys. działek dilerskich amfetaminy, marihuanę i tabletki ekstazy. Decyzją prokuratora mieszkańcy Częstochowy zostali objęci policyjnym dozorem.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego podczas codziennej służby wnikliwie analizują każdy szczegół, mogący naprowadzić ich na sprawców przestępstw narkotykowych. Często do pomocy wykorzystują umiejętności węchowe policyjnych czworonogów. W ubiegły czwartek operacyjni z komendy podjęli trop, który zaprowadził ich do dwóch mieszkańców Częstochowy w wieku 21 i 22 lat. Do pomocy wezwali aspirant sztabowy Wojciecha Bożka z psem służbowym Abi. W pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się w budynku wielorodzinnym na terenie Częstochowy policyjny pies znalazł prawie 8 tys. działek dilerskich białego proszku, kilka działek marihuany i tabletki ekstazy. To już kolejne substancje zabronione zabezpieczone w ostatnim czasie dzięki pomocy czworonoga. Dwa tygodnie temu Abi wywęszyła znaczną ilość narkotyków na terenie gminy Koszęcin, o czym pisaliśmy 24 stycznia br. na stronie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Mieszkańcy Częstochowy usłyszeli zarzuty. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi im do 10 lat więzienia. Prokurator Prokuratury Rejonowej Południe zdecydował o objęciu mężczyzn policyjnym dozorem.

Dzięki dobrej współpracy ze swoim przewodnikiem i regularnemu doskonaleniu jej umiejętności Abi po raz kolejny udowodniła, że jest dobrze wyszkolonym psem do zadań specjalnych. Do Częstochowy trafiła w 2018 roku. Od tego czasu pełni służbę w duecie ze swoim przewodnikiem aspirantem sztabowym Wojciechem Bożkiem. Abi przez 4 lata wywęszyła już łącznie prawie 30 kg amfetaminy, ponad 50 kg marihuany i kilka tysięcy tabletek ekstazy pracując nie tylko na terenie Częstochowy, ale również na terenie innych jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

(KWP w Katowicach / kp)