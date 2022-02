Ty też możesz pomóc Oliwierkowi! Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Suwalscy policjanci już nie raz udowodnili, że hasło #PomagamyiChronimy to nie tylko slogan z plakatów. Tym razem przekazujemy 1% podatku Oliwierkowi, synkowi jednego z naszych policjantów.

Życie i zdrowie to największa wartość. Wiedzą to szczególnie Ci, którzy na co dzień o nie dbają. Suwalscy policjanci bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Między innymi regularnie oddają krew, wspomagają osoby potrzebujące. Tym razem pomagają synkowi swojego kolegi, który potrzebuje pomocy.

Oliwier urodził się w marcu 2017 roku z niedotlenieniem i zapaleniem płuc. Zdiagnozowano u Niego Mózgowe Porażenie Obustronne Kończyn dolnych. Oliwier nie chodzi. Przemieszcza się jedynie na czworakach. Ma zdiagnozowane małogłowie, zeza zbieżnego, wadę wzroku. Do tego wszystkiego doszła jeszcze padaczka oraz astygmatyzm prawego oka. Chłopczyk ma opóźnienie psycho-ruchowe w porównaniu do swoich rówieśników. Potrzebne są ciągłe turnusy rehabilitacyjne, wizyty u specjalistów, ostrzyknięcia toksyną botulinową.

Chcemy pomóc Oliwierkowi i Jego Rodzicom, aby chłopczyk miał jak najlepszą opiekę specjalistów. Przekazujemy 1% naszego podatku. Ty też możesz pomóc! Ten mały gest pozwoli sfinansować kosztowne leczenie małego suwalczanina.

(KWP w Białymstoku / mw)