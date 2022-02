Zlekceważyła panujące obostrzenia - sąd nałożył na nią 1500 zł kary grzywny Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wprowadzone obostrzenia, nakazy oraz zakazy mają na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. O tym, jak stanowcza może być reakcja policjantów i sądu wobec tych, którzy lekceważąc prawo narażają zdrowie innych, przekonała się pewna mieszkanka powiatu braniewskiego.

Na początku listopada 2021 r. policjanci interweniowali w jednym ze sklepów na terenie Braniewa, w którym jedna z klientek nie stosowała się do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. W związku z popełnionym wykroczeniem przez 33-latkę funkcjonariusze postanowili ukarać mieszkankę powiatu mandatem karnym, informując ją przy tym, że ma prawo odmówić jego przyjęcia. Kobieta skorzystała z przysługujących jej uprawnień, a sprawą zajęli się policjanci z wydziału wykroczeń. 33-latka została wezwana do komendy, celem przesłuchania. Wtedy okazało się, że kobieta wciąż nie stosuje się do panujących obostrzeń, a na przybycie funkcjonariuszki oczekiwała w budynku komendy bez maseczki. Policjantka poinformowała 33-latkę, że ma obowiązek zasłonić usta i nos. Komunikat funkcjonariuszki spotkał się jednak z oporem kobiety. Finał tego spotkania mógł być tylko jeden - sporządzenie przeciwko 33-latce kolejnych materiałów do sądu. Tak też się stało.

W styczniu 2022 roku policjanci zostali powiadomieni, że za popełnione wykroczenia na kobietę nałożono dwie grzywny. Pierwszą w wysokości 1000 złotych za zlekceważenie obowiązku zakrycia usta i nosa w sklepie, drugą w wysokości 500 złotych za ten sam czyn, tym razem popełniony w policyjnej poczekalni.

Tylko od nas samych zależy to, jak długo jeszcze obowiązywać będą obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy związane z epidemią COVID-19. Przestrzegając tych zaleceń dbamy o zdrowie swoje oraz naszych bliskich.

(KWP w Olsztynie / sc )