„Pomiędzy kulturami, między słowami” Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 31 stycznia br. zakończył się projekt, w ramach którego odbyły się szkolenia międzykulturowe dla 300 osób: młodzieży licealnej i liderów społeczności lokalnej takich jak dyrektorzy szkół, nauczyciele, edukatorzy, urzędnicy, liderzy organizacji pozarządowych. Tematem szkoleń były stereotypy, hejt, zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści.

W poniedziałek, 31.01.2022 r. zakończyła się ponad roczna edycja projektu pn. „Between Cultures Between Words” czyli “Pomiędzy kulturami, między słowami”, którego bezpośrednim celem było przygotowanie żorzan do życia w wielokulturowym środowisku, a także do walki z mową nienawiści i dyskryminacją nowych mieszkańców. Lokalni Partnerzy projektu - Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości oraz komenda Policji wzięli udział w organizacji i prowadzeniu części szkoleń. Projekt przewidział również organizację kawiarenek obywatelskich, które były miejscem merytorycznej debaty przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i obywateli miasta Żory, w tym nowych mieszkańców pochodzących z zagranicy.

Następstwem debat ma być powołanie Rady Dialogu odpowiadającej na problemy wielokulturowości Żor, do której włączy się również żorska Policja. Zdobyta przez uczestników wiedza przełożyła się z pewnością na wzrost świadomości kulturowej w relacjach z otoczeniem, zjawisk i procesów, które determinują ich stosunek do innych ludzi i mają wpływ na ich wzajemne relacje.

Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Międzykulturowe Maloka, przy współpracy z Partnerami - Komendą Miejską Policji w Żorach oraz Żorską Strefą Przedsięborczości.

