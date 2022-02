Lubuska Policja rośnie w siłę – dołącz do Nas, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Nie czekaj i już dziś zrób pierwszy krok, aby dołączyć do ponad 100 tysięcznej formacji dbającej o porządek i bezpieczeństwo obywateli.

O sile każdej formacji decydują ludzie, którzy ją tworzą. Nie inaczej jest z Policją. W roku 2021 przekroczyliśmy „magiczną barierę” 100 tysięcy przyjętych do służby funkcjonariuszy, co oznacza osiągnięcie rekordowego stanu zatrudnienia w Polskiej Policji. Ubiegły rok okazał się również szczególny dla Lubuskiej Policji, która w swoich szeregach powitała 250 mundurowych, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wzrost o 70 osób. W 2022 roku nie zwalniamy tępa – koleje przyjęcia przed nami! Najbliższe w planowane jest na dzień 7 marca. Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Pamiętaj jednak, że aby rozpocząć proces rekrutacji, należy spełnić wymogi formalne. Zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, służbę w formacji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający w pełni z praw publicznych;

posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Co dajemy Ci w zamian?

ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

stabilne, stałe zatrudnienie;

wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

wynagrodzenie brutto po szkoleniu podstawowym od 4 300 złotych.

nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

prawa emerytalne po 25 latach służby;

możliwość doskonalenia zawodowego;

możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

prestiż zatrudnienia;

służbę w organizacji zaufania społecznego;

szeroki katalog specjalizacji;

wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

W całej Polsce, w tym również w województwie lubuskim, komórki zajmujące się doborem do służby są do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numerami telefonów:

47 791 1260

47 791 1261

47 791 1262

47 791 1253.

Więcej informacji o aktualnych kryteriach doboru znajdziesz na stronie:

https://lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html

Czekamy właśnie na Ciebie!

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie