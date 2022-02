Policjanci z Boguszowic uratowali dwie dziewczynki z pożaru Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Boguszowic jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań na ulicy Patriotów w Rybniku. Mundurowi, słysząc wołanie o pomoc, wyważyli drzwi i pomimo że w mieszkaniu panowało duże zadymienie, bez chwili wahania weszli do środka i wyprowadzili dziewczynki w wieku 11 i 14 lat na zewnątrz. Następnie powrócili i ugasili pożar. Dzięki szybkiej reakcji stróżów prawa nie doszło do tragedii.

Wczoraj po 17.00 dyżurny z Komisariatu Policji w Boguszowicach otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru w jednym z mieszkań przy ulicy Patriotów w Rybniku. Świadek zdarzenia zawiadomił służby, że słyszy, jak ktoś krzyczy z okna, że nie może wyjść z mieszkania i potrzebuje pomocy. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci, którzy na klatce schodowej zastali zaniepokojonych mieszkańców bloku. Poinformowali oni, że w mieszkaniu mogą znajdować się jakieś osoby. Na klatce schodowej było wyraźnie czuć dym wydobywający się z mieszkania. Mundurowi, nie tracąc chwili, wyważyli drzwi i wyprowadzili dziewczynki na zewnątrz, a następnie powrócili i ugasili pożar, który na szczęście nie zdążył się na dobre rozprzestrzenić. 11-latka i jej 14-letnia siostra zostały zabrane przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala. Na szczęście ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy wyjaśniają teraz okoliczności i przyczyny tego pożaru. To już nie pierwszy raz, kiedy dzięki szybkiej akcji mundurowych nie doszło do tragedii.

(KWP w Katowicach / kp)