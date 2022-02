Chciała zainwestować w akcje i zarobić, a straciła oszczędności Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do świdnickich policjantów zgłosiła się kobieta, który padła ofiarą oszustów. Na portalu społecznościowym zauważyła reklamę dotyczącą inwestycji w akcje koncernu naftowego. Wypełniła formularz podając swój numer telefonu, po czym skontaktował się z nią rzekomy konsultant, za namową którego kobieta zainstalowała program do zdalnego kierowania urządzeniem. 74-latka straciła ponad 40 tysięcy złotych. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach!

W miniony piątek, 28.01.2022 r., do świdnickich policjantów zgłosiła się 74-letnia mieszkanka powiatu, która została oszukana. Jak wynikało z jej relacji na jednym z popularnych portali społecznościowych znalazła ogłoszenie o możliwości inwestycji w akcje koncernu naftowego. Wypełniła formularz podając swój numer telefonu. Po jakimś czasie zadzwoniła do niej kobieta z informacją, że skontaktuje się z nią konsultant, który wyjaśni całą procedurę oraz opowie jak wygląda obrót akcjami. Na telefon rzekomego konsultanta nie trzeba było długo czekać, zadzwonił już kolejnego dnia i polecił 74-latce wpłacić na wskazane kontro blisko 900 złotych. Kolejnego dnia ponownie zadzwonił twierdząc, że na komputerze kobiety potrzebna jest specjalna aplikacja do obsługi platformy inwestycyjnej, którą pomoże jej zainstalować.

Kobieta zgodziła się i nieświadoma konsekwencji zainstalowała na swoim urządzeniu oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie systemem operacyjnym przez Internet, po zainstalowaniu którego konsultant uzyskał dostęp do tego co działo się na komputerze 74-latki. Kiedy następnego dnia zalogowała się na swoje konto odkryła, że brakuje na nim pieniędzy. Zgromadzone tam oszczędności zostały przesłane na inne kontro bankowe. Kobieta straciła ponad 40 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę podczas wykonywania operacji finansowych. Pamiętajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody, których celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy pod żadnym pozorem nie instalujmy proponowanych nam przez nieznajomych programów na swoich urządzeniach. Nie otwierajmy również podesłanych nam linków. Zachowajmy zdrowy rozsądek, a wobec obcych miejmy ograniczone zaufanie.

(KWP we Wrocławiu / mw)