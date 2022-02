Policjanci zatrzymali 24-latka, który namawiał do zabójstwa jednego z prezydentów miast w Polsce podczas tegorocznego finału WOŚP Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 24-letniego mieszkańca Gdyni podejrzanego o namawianie do popełnienia przestępstwa. Mundurowi ustalili, że mężczyzna nagrał film, w którym zachęcał do zabójstwa jednego z prezydentów miast w Polsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sąd zastosował wobec 24-latka dwa miesiące tymczasowego aresztu. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zdobyli informację o możliwym zamachu na zdrowie i życie jednego z prezydentów miast w Polsce. Okazało się, że 24-letni mężczyzna na jednym z portali internetowych umieścił filmik, w którym namawiał do głosowania w sprawie zabójstwa jednego z prezydentów podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły do ustalenia tożsamości mężczyzny. Okazał się nim mieszkaniec Gdyni. 24-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Wczoraj, 31.01.2022 r., na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Gdańsku / mw)