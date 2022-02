Ratowali to co najcenniejsze - życie Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostocka policjantka wspólnie ze strażnikiem miejskim znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Ratowali życie kobiety, która bez funkcji życiowych leżała na chodniku. Mundurowi prowadzili resuscytację 74-latki do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Kilka minut po przybyciu medyków, kobieta odzyskała funkcje życiowe i trafiła do szpitala.

W poniedziałek, 31.01.2022 r., przed południem, policjantka z białostockiej prewencji pełniąc służbę ze strażnikiem miejskim na osiedlu Słoneczny Stok zauważyli grupę osób, z której jedna do nich machała. Okazało się, że w ten sposób zaalarmowała ich, że na chodniku leży kobieta, która nie daje oznak życia. Mundurowi natychmiast sprawdzili jej funkcje życiowe i przystąpili do resuscytacji. Polecili również stojącej obok osobie, aby ponownie wezwała na miejsce załogę karetki pogotowia. Funkcjonariusze resuscytowali 74-latkę do czasu przybycia medyków, którzy kontynuowali czynności ratunkowe. Po kilku minutach kobieta odzyskała funkcje życiowe i trafiła do szpitala.

(KWP w Białymstoku / sc )