Sportowe sukcesy na koncie pirotechnika z dolnośląskiej policji Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Mariusz Pikor służbę w Policji pełni od ponad 10 lat, ale jak sam twierdzi - sportem interesuje się od zawsze. Oprócz tego, że potrafi swoje pasje połączyć ze służbą, to w ostatnim roku odniósł wiele sportowych sukcesów w wyciskaniu sztangi leżąc. Policjant jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław, co być może umożliwi mu w przyszłości udział w zawodach, gdzie uczestnikami będą funkcjonariusze z innych krajów.

Pirotechnik z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław, ma na swoim koncie nie lada osiągnięcia w wyciskaniu sztangi leżąc. W samym 2021 roku wziął udział w 6 wydarzeniach sportowych zdobywając najlepsze tytuły:

29 maja na Mistrzostwach Polski federacji WPC we Wrocławiu zdobył Mistrza Polski w kategorii 67,5kg, pobił też rekord Polski w swojej kategorii i osiągnął Mistrza Polski służb mundurowych z wynikiem 152,5 kg. To wszystko na jednych zawodach.

02 października zdobył Puchar Polski federacji XPC w Siedlcach w kategorii 67,5 kg i jednocześnie Mistrza Polski, pobił też rekord Polski i został mistrzem Polski w kategorii mundurowi z wynikiem 152,5 kg.

23 października osiągnął Mistrzostwo Świata federacji GPC i tutaj zajął 1 miejsce w kategorii 67,5 kg z wynikiem 155 kg.

30 października wziął udział w Mistrzostwach Polski federacji GPA IPO w Poznaniu i zdobył Mistrza Polski w kategorii 67,5 kg pobijając rekord Polski z wynikiem 145 kg.

06 listopada w Mistrzostwach Polski federacji WRPF w Złotoryi osiągnął tytuł mistrza Polski w kategorii 67,5kg z wynikiem 145 kg.

04 grudnia, kiedy przebywał oddelegowany na granicę wschodnią, dosłownie „w przerwie”, w dniu wolnym skorzystał z miejscowej siłowni w Hajnówce, na której odbywały się w tym czasie zawody. Wziął w nich udział udział i zdobył 1 miejsce w II Zawodach o puchar siłowni Endorfina. W tej rywalizacji liczyła się ilość powtórzeń na połowę masy ciała - sztangą ważyła 38 kg, a wynik to 101 powtórzeń.

Młodszy aspirant Mariusz Pikor na co dzień pracuje jako pirotechnik w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Służbę rozpoczął 10 lat temu, a przygoda ze sportami siłowymi trwa już 17 lat. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w tej dziedzinie, lecz w innej kategorii wagowej. Zejście do kategorii 67,5 kg kosztowało go wiele wytężonej pracy i dużo samozaparcia. Tym bardziej jesteśmy dumni z naszego kolegi. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, a z tego co przekazał nam Mariusz – szykują się niebawem następne mistrzostwa.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: IPA Wrocław