Handlowali zegarkami pochodzącymi z włamań do jubilera. Kolejne zatrzymania Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne przeszukania i zatrzymania mężczyzn uwikłanych w handel luksusowymi zegarkami, złotą biżuterią, złotymi piórami i długopisami, pochodzącymi z kradzieży z włamaniem do sklepów jubilerskich na terenie Polski i Niemiec. To efekt równoległych działań śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzonych 26-28 stycznia na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego. Czynności procesowe wspomagali funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG oraz Straż Graniczna z Lublina.

W wyniku przeszukań mieszkań, pomieszczeń gospodarczych oraz samochodów funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie m.in. 211 tys. zł gotówki, blisko 180 zegarków, 40 złotych piór i długopisów. Wartość zostanie oszacowana w toku czynności procesowych przez biegłego rzeczoznawcę. Zdaniem śledczych zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczony towar może pochodzić z przestępstwa.

Zatrzymanych zostało trzech mężczyzn w wieku od 47 do 59 lat. Wszyscy usłyszeli zarzut paserstwa mienia znacznej wartości, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 47-latka Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych prokurator zastosował dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

O śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku w sprawie luksusowych zegarków i biżuterii o znacznej wartości zrabowanych z salonów jubilerskich w Niemczech informowaliśmy w kwietniu ub.r. W powiecie elbląskim funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na gorącym uczynku pięciu mężczyzn, którzy sprzedawali i kupowali skradzione luksusowe zegarki. Śledczy ujawnili wówczas, że na terenie Niemiec i Polski działa grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami z włamaniem do sklepów jubilerskich. Przestępcy taranowali kradzionymi pojazdami zabezpieczenia salonów, skąd kradli wyroby jubilerskie i luksusowe zegarki, które następnie sprzedawali w Polsce paserom wchodzącym w skład grupy.

Sprawa nadal jest rozwojowa, prowadzący śledztwo nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Gdańsku / kp)