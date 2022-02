Małżeństwo straciło oszczędności życia przez oszustwo metodą „na policjanta" Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Apelujemy o ostrożność! Oszuści działający metodą „na policjanta”, czy też w ramach rzekomych akcji Policji, cały czas są aktywni. Przestrzegamy przed przekazywaniem pieniędzy osobom, których tożsamości nie znamy. Przypominamy, że policjanci nigdy nie każą wypłacać, czy też przelewać gotówki na podane przez telefon konto bankowe! Przekonali się o tym mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, którzy zmanipulowani przez przestępców podali im dane niezbędne do przejęcia kontroli na swoim koncie bankowym w rezultacie tracąc wszystkie pieniądze, również te pochodzące z kredytu zaciągniętego na polecenie oszustów.

Bełchatowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padli małżonkowie z powiatu bełchatowskiego. Pokrzywdzeni poinformowali, że w poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku, około godziny 14.00 na ich numer stacjonarny zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako pracownica poczty. Twierdziła, że ma dla nich listy polecone, jednak listonosz nie wie dokładnie pod jaki adres ma je dostarczyć. W takiej stuacji pokrzywdzeni podali tej osobie swoje dane. Po kilku minutach na ten sam numer telefonu zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował on, że poprzedni telefon i rozmowa z osobą podającą się za pracownika poczty polskiej była rozmową z oszustami, których Policja chce namierzyć. Dla uwiarygodnienia się podał on swoje rzekome imię i nazwisko oraz jednostkę Policji, w której pełni służbę. Twierdził, że mogą zweryfikować jego dane dzwoniąc na numer 997 lub 112. Od tego czasu pokrzywdzeni cały czas postępowali zgodnie z instrukcją oszusta, byli z nim w ciągłym kontakcie telefonicznym. Mężczyzna twierdził, że rozpracowuje grupę przestępców i w tym celu powinni przekazać Policji jako depozyt swoje oszczędności. Zmanipulowani przez oszusta małżonkowie udostępnili mu dane niezbędne do zalogowania na koncie bankowym, a następnie dane niezbędne do autoryzacji przelewów. Oszust tak prowadził rozmowę, że po wyczyszczeniu konta pokrzywdzonych nakłonił ich również do zaciągnięcia kredytu w placówce banku na 100.000 złotych. Ostatecznie pieniądze te również trafiły na konto oszustów. Pokrzywdzeni cały czas byli kontrolowani przez sprawców, ich zachowanie było ciągle przez nich nadzorowane, wszystko za pomocą kilkugodzinnej rozmowy telefonicznej prowadzonej przy pomocy telefonu komórkowego. Dopiero w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie prawdziwi policjanci uświadomili pokrzywdzonym, że padli ofiarą oszustów. Niestety do tego czasu oszuści podjęli z ich konta bankowego ponad 150 tysięcy złotych.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Nie bądźmy łatwowierni, zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, sprawdzajmy wiarygodność przedstawianych nam informacji, potwierdzajmy numery telefonów w przypadku osób powołujących się na funkcjonariuszy, pracownikow różnych placówek, czy różnego rodzaju instytucji, nie klikajmy w podejrzane linki.

Pomysłowość przestępców jest ogromna, wykorzystują oni różne metody i socjotechniki, aby uzyskać swój cel. Niestety ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska, czy pełnionej funkcji. Pamiętajmy! Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy, ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.

Zanim pochopnie podejmiemy jakąś decyzje, zakończmy taką rozmowę i dajmy sobie czas na zastanowienie. Skontaktujmy się z prawdziwymi policjantami, również z rodziną, sąsiadami, powiedzmy im o zaistniałej sytuacji. Nie spieszmy się w podejmowaniu decyzji. Pamiętajmy, ze oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia co do wiarygodności rozmówcy. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić, dzwoniąc na telefon alarmowy 112.

(KWP w Łodzi / sc )