38-letni oszust zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 01.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działanie policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie doprowadziły do ustalenia oraz zatrzymania 38-latka, podejrzanego o oszustwo metodą „na wypadek syna”. Ofiarą mężczyzny podającego się za policjanta padła 67-letnia mieszkanka Prokocimia, która w wyniku przestępczego procederu straciła gotówkę i biżuterię. Kryminalni odzyskali większość utraconego przez nią mienia.

24 stycznia br. do kobiety 67-letniej mieszkanki Krakowa zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, informując ją o rzekomym wypadku, którego sprawcą miał być jej syn oraz przekazał, że starsza pani, chcąc pomóc krewnemu, musi przekazać gotówkę osobie, która zgłosi się po „kaucję”, dzięki czemu syn uniknie aresztu. Po gotówkę przyjechał mężczyzna, który odebrał od 67-latki ponad 15 tys. złotych, ponad 3 tys. dolarów amerykańskich oraz złotą biżuterię. Kiedy mieszkanka Prokocimia zorientowała się, że padła ofiarą oszusta i straciła w sumie ponad 28 tys. złotych, zgłosiła sprawę w komisariacie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przystąpili do namierzenia oszusta. Już następnego dnia śledczy ustalili, że za przestępczym procederem może stać 38-letni mieszkaniec Łagiewnik. Funkcjonariusze pojechali pod wytypowany adres, gdzie wylegitymowali i zatrzymali podejrzanego. Kryminalni przeszukali mieszkanie i samochód mężczyzny, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. telefony komórkowe, niewielkie ilości środków odurzających i psychotropowych oraz biżuterię. Policjanci przeszukali również 38-latka, przy którym znaleźli m.in. gotówkę w kwocie ponad 12 tys. złotych, 350 dolarów amerykańskich oraz kosztowności. Tym samym funkcjonariusze odzyskali część pieniędzy oraz kosztowności, które 67-latka przekazała „kurierowi”.

38-latek odpowie za oszustwo. Ponieważ mężczyzna działał w warunkach recydywy grozić mu może do 12 lat więzienia. Ponadto zatrzymany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi do 3 lata więzienia.

27 stycznia br. sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze i zastosował wobec 38-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt, który może być później przedłużony do czasu sądowego finału tej sprawy.

(KWP w Krakowie / kp)