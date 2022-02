Wzorowa postawa wolontariuszek WOŚP Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Postawą godną naśladowania wykazały się dwie wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które zapobiegły tragedii. Julia i Gabriela w trakcie prowadzonej zbiórki pieniędzy zauważyły przez okno leżącego na podłodze 67-latka. Dzięki właściwej reakcji nastolatek mężczyzna natychmiast uzyskał pomoc. We wtorek dziewczynkom za taką postawę osobiście podziękował Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka.

W niedzielę, 30 stycznia 2022 r., w Chrustowie 14-letnie Julia i Gabriela prowadziły zbiórkę pieniędzy w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pewnym momencie zauważyły przez okno leżącego na podłodze mężczyznę. Natychmiast zadzwoniły do jednej z matek, aby ta wezwała pomoc. Kontakt z 67-latkiem był utrudniony, ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz. Przybyli na miejsce strażacy otworzyli drzwi umożliwiając wejście do mieszkania Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przystąpił do udzielania pomocy mężczyźnie. Z uwagi na zły stan zdrowia 67-latek został przewieziony do szpitala w Poznaniu.

We wtorek, 1 lutego 2022 r., na terenie Szkoły Podstawowej w Chrustowie z dziewczynkami, ich rodzicami oraz przedstawicielami szkoły spotkał się Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, którzy podziękowali nastolatkom za godną naśladowania postawę. Słowa uznania trafiły też do ich rodziców.

Zachowanie i postawa nastolatek zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich. Jest to przykład na to, że w takich sytuacjach nie możemy być obojętni, ponieważ taka reakcja może uratować komuś życie.

(KWP w Poznaniu / sc )