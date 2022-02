214 km/h na trasie S3. Kobieta zapłaciła 2500 zł mandatu Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kobietę, która przekroczyła prędkość na drodze ekspresowej S3 o 94 kilometry na godzinę. Funkcjonariusze nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 2500 złotych. Kobieta nie miała wątpliwości co do swojego wykroczenia, wyciągnęła kartę i na miejscu zapłaciła wskazaną kwotę.

Policjanci w nieoznakowanych radiowozach są na drodze S3, bo zdarza się, że kierowcy lekceważą ograniczenia i znacznie przekraczają prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali w poniedziałkowe popołudnie (31 stycznia) kobietę, która zamiast 120 kilometrów na godzinę jechała swoim mercedesem aż 214. Nie zwracała uwagi na ograniczenia i to, że jest na łuku drogi.

Funkcjonariusze wiedzieli, że z kobietą w aucie należy jak najszybciej porozmawiać i ostudzić nieco zapał do tak szybkiej jazdy. 40-latka została zatrzymana do kontroli. Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat w wysokości 2500 złotych. Kobieta nie miała wątpliwości co do swojej jazdy. Wyciągnęła kartę, by za pomocą terminala płatniczego na miejscu uregulować mandat. Policjanci mają nadzieję, że w dalszej drodze do domu, 40-latka zdecydowanie zwolniła, by bezpiecznie dotrzeć do celu.

Nowy taryfikator działa od początku roku, ale najwyraźniej nie wszyscy zdążyli się z nim zapoznać. Podczas drogowych kontroli widać u niektórych kierowców zdziwienie wysokością mandatów, które są nakładane przez policjantów. Zdążają się sytuacje, w których są wyższe niż wartość auta. Pierwsi kierowcy byli ukarani już na początku stycznia. Mandatów za przekroczenie prędkości jest mniej niż w styczniu roku 2021, co może wskazywać, że kierowcy w trosce o swój portfel jeżdżą wolniej, a przez to bezpieczniej. Dla tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z nowym taryfikatorem, przypominamy stawki mandatów za przekroczenie prędkości:

do 30 km/h - do 400 zł

od 31 do 40 km/h - co najmniej 800 zł

o 41-50 km/h - 1000 zł

o 51-60 km/h - 1500 zł

o 61-70 km/h - 2000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)