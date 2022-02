Kursant pod wpływem alkoholu próbował zdać egzamin na prawo jazdy Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Ja wczoraj wieczorem wypiłem tylko 2 piwa...” - tak tłumaczył się policjantom 20-letni mieszkaniec Zabrza, który próbował zdać egzamin na prawo jazdy. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna jest w stanie po użyciu alkoholu. Teraz kursantowi grozi kara aresztu, grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek, 01.02.2022 r., w Rybniku podczas egzaminu na prawo jazdy. Do ośrodka egzaminacyjnego zgłosił się 20-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna chciał zdać egzamin na prawo jazdy. Egzaminator już na początku części praktycznej wyczuł od kursanta woń alkoholu. Wezwał na miejsce policyjny patrol. Mundurowi z rybnickiej komendy przebadali zdającego egzamin. Okazało się, że był on w stanie po użyciu alkoholu. Niedoszły kierowca nie krył zdziwienia, że alkomat pokazał taki wynik. Tłumaczył się, że poprzedniego dnia wypił dwa piwa, ale rano czuł się już dobrze.

Za kierowanie w stanie po użyciu alkoholu 20-latkowi grozi kara aresztu, grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP w Katowicach / sc )