Niebezpieczne wyprzedzanie ciężarówki w kamerze Speedu Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca ciężarówki zlekceważył przepisy ruchu drogowego i wyprzedzał innego tira na zakazie i skrzyżowaniu. Nie wiedział jednak, że jego manewr nagrywa kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w gminie Wasilków. Okazało się, że za kierownicą volvo siedział 33-letni obywatel Białorusi, który został ukarany mandatem karnymi w wysokości 2000 złotych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed codziennie patrolują niebezpieczne odcinki dróg krajowych przebiegających przez województwo podlaskie. Eliminują z nich tych kierowców, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. I właśnie w weekend kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała brawurową jazdę kierowcy ciężarówki. Zlekceważył on zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych i znak ostrzegający o zbliżającym się skrzyżowaniu. Zakończył ten manewr chwilę przed zakrętem przekraczając linie podwójnie ciągłą. Do tego zdarzenia doszło na krajowej 8 w rejonie miejscowości Rybniki w gminie Wasilków. Chwilę później policjanci zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 33-letni obywatel Białorusi, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

(KWP w Białymstoku / mw)

Film 74-203543.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 74-203543.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.2 MB)