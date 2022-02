Pomagamy i chronimy także na stoku Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Widok policjantów na stoku w Rybnie już nikogo nie dziwi. Przez cały sezon czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa, a szczególnie teraz podczas ferii. Często to właśnie oni jako pierwsi reagują kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Wczoraj funkcjonariusze pomogli 41-letniemu narciarzowi, który uległ wypadkowi.

Przez cały zimowy sezon łomżyńscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na stoku w Rybnie. Szczególnie teraz, kiedy dzieci i młodzież mają ferie. Funkcjonariusze pomagają i chronią, ale również reagują na brawurowe zachowania narciarzy. To właśnie lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na stoku jest główną przyczyną wypadków narciarskich.

Często mundurowi jako pierwsi niosą pomoc osobom, które jej potrzebują. Tak było we wtorkowe południe, 01.02.2022 r. kiedy jeden z narciarzy przewrócił się na stoku. Policjanci natychmiast do niego podjechali i udzielili mu pomocy. 41-letni narciarz nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Funkcjonariuszom powiedział, że upadł, żeby uniknąć zderzenia z innym narciarzem. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia, która zabrała rannego mężczyznę do szpitala w Łomży.

Apelujemy do wszystkich miłośników białego szaleństwa o zachowanie rozsądku. Pamiętajmy, że każdy korzystając ze stoku musi zjeżdżać z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu. Warto pamiętać o zasadach opisanych w poniższym dekalogu narciarza.

1.Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy

Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.

5. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich

Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stoku.

6. Zatrzymanie się

Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podejście

Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien poszkodowanemu spieszyć z pomocą.

10. Stwierdzenie tożsamości

Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek, muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

(KWP w Białymstoku / sc )