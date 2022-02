Policyjny owczarek z „kontrolą” w zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu

Do zakładu karnego w Nowym Wiśniczu, gdzie karę odbywa ponad 600 osadzonych, regularnie przyjeżdża z Komendy Powiatowej Policji w Bochni policyjny przewodnik psa wraz z psem przeszkolonym do szukania narkotyków. Ma to zapobiegać przypadkom przenikania i ewentualnej dalszej dystrybucji narkotyków na terenie zakładu karnego. Ma również zwiększyć bezpieczeństwo osadzonych, jak również funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej. Ostatnio owczarek belgijski „Malka” sprawdzała wskazane przez strażników więziennych miejsca i szukała tam zakazanych środków.