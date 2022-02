Błyskawiczna interwencja w związku z podejrzeniem zagrożenia życia kobiety Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji wyważyli drzwi do mieszkania, w którym według zgłoszenia miała zasłabnąć 38-letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 01.02.2022 r. o godzinie 6.30 w Oświęcimiu na Osiedlu Chemików. Operator numeru alarmowego 112 został powiadomiony przez rodzinę 38-letniej mieszkanki Oświęcimia, zaniepokojoną faktem, że kobieta nad ranem źle się czuła, a później nie odbierała telefonów. Najbliżej miejsca zdarzenia był jeden z policyjnych patroli. Mundurowi natychmiast skierowali się pod wskazany adres. Zaczęli głośnego pukać do drzwi mieszkania, a kiedy nikt nie otwierał podjęli decyzję o wejściu siłowym. Po wejściu do mieszkania policjanci odnaleźli właścicielkę leżącą na łóżku w jednym z pomieszczeń. Kobieta była osłabiona, z utrudnionym kontaktem. Mundurowi podejrzewając podtrucie tlenkiem węgla (w mieszkaniu był piecyk gazowy) wyprowadzili ją z mieszkania, a następnie oddali pod opiekę ratowników medycznych. Przeprowadzone przez strażaków badanie powietrza w mieszkaniu oraz na klatce schodowej bloku nie wykazało już obecności tlenku węgla, jednakże mogło to być wynikiem przewietrzenia mieszkania.

Służby ratunkowe apelują. Dbając o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich należy sprawdzić drożność wentylacji, a także wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają, natomiast czujnik tlenku węgla wykryje nawet niewielkie jego stężenie i natychmiast zasygnalizuje to alarmem.

(KWP w Krakowie / sc )