Telefon, który uratował życie

Zaniepokojona bielszczanka widokiem zakupów stojących od kilku dni przed drzwiami sąsiada zadzwoniła na numer alarmowy. Na miejsce przyjechał przewodnik psa z bielskiej komendy i strażacy. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze znaleźli leżącego w kuchni półprzytomnego 89-latka. Senior w porę trafił pod opiekę lekarzy. Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować czyjeś życie.

We wtorkowe (1.02.2022) popołudnie na numer alarmowy zadzwoniła mieszkanka Bielska Podlaskiego. Przekazała operatorowi, że niepokoi się losem 89-letniego sąsiada. Z jego mieszkania dobiegały niepokojące odgłosy, a przed drzwiami na wycieraczce od kilku dni stały zakupy. Informacja ta trafiła do bielskich policjantów, którzy natychmiast zareagowali. Będący w służbie przewodnik psa wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, po wyważeniu drzwi weszli do mieszkania. Tam w kuchni na podłodze znaleźli półprzytomnego seniora. Kontakt z mężczyzną był utrudniony, a on nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Dzięki sąsiedzkiej czujności 89-letni bielszczanin w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Nie bądźmy obojętni! Czasami jeden telefon na numer alarmowy wystarczy, aby uratować czyjeś życie. Policjanci zawsze przyjadą na miejsce i sprawdzą przekazaną informację.

(KWP w Białymstoku / kp)