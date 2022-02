Wjechała z czwórką dzieci na przejazd kolejowy mimo opuszczających się zapór Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysoki mandat za niezachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdu kolejowego nałożyli mundurowi z Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju. Kierująca acurą, chcąc przejechać przejazd kolejowy mimo opuszczających się zapór, uszkodziła szlaban i swój samochód. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. złotych.

27 stycznia br. ok. godziny 14.30 piwniczańscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że samochód uszkodził szlaban na przejeździe kolejowym w Młodowie. Po dotarciu patrolu na miejsce, okazało się, że sprawczynią jest 46-letnia mieszkanka gminy Podegrodzie kierująca samochodem osobowym marki Acura. W pojeździe wiozła …. czwórkę swoich dzieci. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że 46-latka, chcąc zdążyć przejechać na drugą stronę przed pociągiem, zignorowała podstawowe zasady bezpieczeństwa i wjechała na przejazd mimo tego, że opuszczały się już zapory. W efekcie kobieta doprowadziła do wyrwania zaczepów szlabanu oraz uszkodzenia swojej acury.

Za nieodpowiedzialne zachowanie, wjazd za szlaban i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, 46-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 3 tys. złotych, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny jej pojazdu. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał, jednak apelujemy, aby wjeżdżając na przejazd kolejowy, zachować szczególną ostrożność. Nie narażajmy siebie ani naszych bliskich, którzy z nami podróżują.

Do podobnego zdarzenia doszło 16 stycznia br. na przejeździe kolejowym w miejscowości Wierchomla Wielka, o czym pisaliśmy w komunikacie Surowe konsekwencje dla nieodpowiedzialnych kierowców



Co roku w Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji. Zapamiętaj 7 zasad ratujących życie:

Żółta naklejka PLK - Naklejka jest umieszczona na tylnej części krzyża św. Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na każdej z nich znajduje się indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. W przypadku unieruchomienia pojazdu na torach, kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów. Sygnalizator z migającymi światłami zakazuje wjazdu na przejazd! Zaczekaj, aż zgaśnie czerwone światło sygnalizatora. Otwierające się rogatki mogą ponownie się zamknąć, gdy kolejny pociąg najedzie na czujnik. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli nie możesz kontynuować jazdy! Wyłam rogatkę w przypadku utknięcia na przejeździe. Poczekaj, aż pociąg odjedzie na bezpieczną odległość! Zaczekaj, abyś mógł sprawdzić, czy po innym torze nie nadjeżdża kolejny pociąg. Zawsze pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności! Pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Przed każdym przejazdem, nawet tym z rogatkami, należy zwolnić lub zatrzymać się i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg!

Link do filmu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dot. kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, prezentujący podstawowe zasady ratujące życie na przejeździe kolejowo-drogowym

(KWP w Krakowie / mw)