WIDEOKONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA LUBUSKIEJ POLICJI W 2021 ROKU Data publikacji 02.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę (2 lutego) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce narada roczna, podczas której podsumowano działania lubuskich policjantów w 2021 roku. Mimo bardzo trudnego roku, który upłynął pod znakiem wciąż trwającej walki z pandemią oraz działaniami na granicy polsko-białoruskiej, lubuscy stróże prawa zdali egzamin z odpowiedzialności. Przy wielu dodatkowych obowiązkach, dzięki determinacji i profesjonalnej postawie sprawili, że Lubuszanie czuli się i byli bezpieczni.

2021 rok, który podobnie jak poprzedni bez wątpienia wymagał wielu dodatkowych działań ze strony funkcjonariuszy naszego regionu. Wszystko przez wciąż trwającą pandemię wirusa SARS-CoV-2, który nie ominął także naszego województwa. Ponadto zaistniała konieczność, aby lubuscy policjanci dość licznie wsparli kolegów z Podlasia w związku z wydarzeniami na granicy polsko–białoruskiej – wielu prób bezprawnego i siłowego jej przekroczenia przez imigrantów.

Wspólnie z przedstawicielami innych służb, lubuscy policjanci dwoili się i troili, aby realizować dodatkowe zadania. A przecież od tych właściwych, codziennych, charakterystycznych dla Policji nikt nas przecież nie zwolnił. Ale determinacja, profesjonalizm i poświęcenie pozwoliły nie tylko pogodzić te zadania, ale także sprawić, że były one wykonywane na najwyższym możliwym poziomie. To oczywiście miało wpływ na wysoką ocenę działań Lubuskiej Policji w minionym roku. W każdym obszarze policyjnych działań widać było poprawę. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym zwiększeniu wykrywalności osób za to odpowiedzialnych, a zadania prewencyjne były wykonywane na jeszcze lepszej efektywności.

Trudno przejść obojętnie wobec owoców służby policjantów ruchu drogowego. Ich codzienne wysiłki przyniosły długo oczekiwany cel - na lubuskich drogach najbezpieczniej w historii województwa! Tak bezpiecznie nie było jeszcze nigdy. W 540 wypadkach zginęło 71 osób, a 646 zostało rannych. Oczywiście dążymy do opcji „ZERO”, która ma doprowadzić, że na drogach nikt nie straci życia, ale patrząc bardziej realistycznie należy stwierdzić, że obecnie sytuacja na drogach regionu jest wyjątkowo bezpieczna. Dość powiedzieć, że jeszcze przed niespełna 20 laty życie na lubuskich arteriach komunikacyjnych straciło nawet 180 osób.

Pozytywnym sygnałem jest też stale zwiększająca się liczba policjantów służących w garnizonie lubuskim. W ubiegłym roku nasze szeregi zasiliło 258 nowych adeptów. To aż o 128 osób więcej niż jeszcze przed dwoma laty. Z pewnością będzie to miało kluczowe znaczenie w jeszcze bardziej efektywnym działaniu Lubuskiej Policji w najbliższej przyszłości.

Jako główne priorytety na 2022 rok określono:

Intensyfikacja działań Policji w zakresie zwalczania tzw. 7 kategorii przestępstw pospolitych – ograniczenie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie,

Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej,

Intensyfikacja działań w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Gospodarzem środowej narady był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jarosław Pasterski, który wspólnie ze swoimi zastępcami dokładnie omówił działania lubuskich policjantów w minionym roku, określając także priorytety na najbliższy czas. Wśród gości nie zabrakło Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka. Jak wspomniał te wyniki, które zostały osiągnięte przez policjantów i pracowników cywilnych są mu doskonale znane bowiem na co dzień przyglądał się ogromnemu zaangażowaniu stróżów prawa w minionym roku. Na ręce szefa lubuskich policjantów przekazał podziękowania za wzorową postawę funkcjonariuszy, dzięki której o działaniach Lubuskiej Policji słyszeliśmy nawet poza granicami administracyjnymi naszego województwa.

Na solidnie budowany sojusz z Lubuską Policją wskazała również Prokurator Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Leszczyńska. Jak stwierdziła było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu śledczych z całego regionu. Na naradzie obecna była również kadra kierownicza garnizonu lubuskiego. Z uwagi na wciąż panująca pandemię, tegoroczne spotkanie miało zdalny charakter. Odbyło się ono online w trybie wideokonferencji.