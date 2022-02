Ukradł puszkę WOŚP wystawioną w sklepie Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Rejonowej przy ulicy Wilczej zatrzymali osobę podejrzaną o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Wiadomo także, że 25-latek ukradł puszkę z datkami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już druga osoba zatrzymana przez śródmiejskich policjantów w zawiązku z przestępstwem na szkodę WOŚP. Wcześniej zarzut oszustwa usłyszała kobieta zbierająca datki do podrobionej puszki.

Każde przestępstwo zasługuje na potępienie, ale kradzież pieniędzy przeznaczonych na tak szczytny cel jest wyjątkowo odrażająca. Dopuścił się jej 25-latek, który w minioną sobotę, 29.01.2022 r., z jednego ze sklepów spożywczych ukradł wystawioną na ladzie puszkę z datkami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi sprzedawcy, kiedy ten przygotowywał dla niego hot doga i włożył puszkę do papierowej torby z pozostałymi zakupami, po czym jak gdyby nigdy nic wyszedł ze sklepu.

Jak tylko informacja o tej kradzieży trafiła na Policję, sprawą zajęli się funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. To dzięki ich zaangażowaniu i determinacji zaledwie 4 dni od przestępstwa „namierzona”, zidentyfikowana i zatrzymana została osoba podejrzewana o ten czyn. Kiedy policjanci zapukali do drzwi mieszkania mężczyzny tak jak stał, ubrany w samą bieliznę próbował wymknąć się kryminalnym, bezskutecznie. Podczas przeszukania w jednym z pokoi policjanci znaleźli poporcjowaną już marihuanę, mefedron i tabletki ekstazy.

25-latek przyznał się do kradzieży puszki z datkami, nie był jednak w stanie powiedzieć ile gotówki było w środku. Ustalenie tego będzie przedmiotem dalszych czynności w prowadzonym postępowaniu i od tego będą zależały zarzuty, jakie w tej sprawie usłyszy 25-latek. To już druga osoba zatrzymana przez śródmiejskich policjantów w zawiązku z przestępstwem na szkodę WOŚP. Wcześniej zarzut oszustwa usłyszała kobieta zbierająca datki do podrobionej puszki.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymanemu mężczyźnie grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / sc )