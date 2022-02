Podziękowania dla policyjnych narciarzy

"... za profesjonalizm, opanowanie i oddanie służbie...." to fragment podziękowań skierowanych do policjantów pełniących służbę na stoku w Rybnie. Ich autorem jest narciarz, który we wtorek uległ tam wypadkowi, a policjanci przyszli mu z pomocą. W takich momentach hasło "pomagamy i chronimy" nabiera szczególnego znaczenia.