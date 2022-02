Policjanci zatrzymali oszusta internetowego Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krośnieńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali internetowego oszusta. 32-latek oferował do sprzedaży w sieci sprzęt elektroniczny, który nigdy nie trafiał w ręce nowego nabywcy. Mężczyźnie udało się w ten sposób oszukać kilkadziesiąt osób na terenie całego kraju. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wpadli na trop oszusta, który na jednym z internetowych portali oferował do sprzedaży konsole do gier. Potencjalni nabywcy kontaktowali się ze sprzedawcą, a następnie realizowali przelewy środków na jedno ze wskazanych przez niego kont bankowych. Na poczet sfinalizowania transakcji, nieuczciwy handlowiec od części swoich klientów pobierał zaliczkę. Zakupiony sprzęt nigdy jednak nie trafiał do nowych nabywców, a kontakt ze sprzedającym urywał się.

Policjanci ustalili, że osobą odpowiedzialną za przestępczy proceder może być 32-letni krośnianin. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, gdyż był poszukiwany przez jedną z prokuratur na terenie kraju. Funkcjonariusze ustalili jego miejsce pobytu i zatrzymali poszukiwanego.

W zajmowanym przez niego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. komputer, telefon oraz karty sim wykorzystywane do popełniania przestępstw. Ponadto, policjanci zabezpieczyli środki odurzające w postaci marihuany i niewielkiej ilości amfetaminy, a także urządzenia służące do porcjowania i przechowywania narkotyków.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że pieniądze pochodzące z przestępczego procederu mężczyzna transferował na inne rachunki bankowe. Zabieg ten miał na celu utrudnienie stwierdzenia legalności źródła pochodzenia pieniędzy oraz przeciwdziałanie ewentualnemu ich zajęciu lub przepadkowi. Funkcjonariusze wystąpili zatem z wnioskiem o zablokowanie rachunków bankowych podejrzanego oraz zabezpieczyli monitoring bankomatu, z którego mężczyzna wypłacał pieniądze pochodzące z przestępczego procederu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie ponad 20 zarzutów. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Rzeszowie / kp)