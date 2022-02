Oszuści cały czas aktywni Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działają na wiele różnych sposobów. Podszywają się między innymi pod policjantów, prokuratorów, czy też doradców finansowych. Dzwonią, wysyłają wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, różnego rodzaju komunikatorów oraz sms-ów. Jedna z mieszkanek powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego straciła w ten sposób ponad 130 tys. zł. Dlatego bądźmy zawsze ostrożni i nie dajmy się zwieść. Koniecznie ostrzeżmy swoich bliskich, rozmawiajmy o zagrożeniach z seniorami, upewnijmy się, że wiedzą jak rozpoznać knowania oszustów.

W dzisiejszych czasach bardzo często słyszy się o różnego rodzaju oszustwach. Może się zdarzyc, że otrzymamy wiadomość z różnymi linkami lub odbierzemy połączenia, w których rozmówca podaje się za policjanta, prokuratora, czy też pracownika banku i nakłania nas do podania danych wrażliwych, czy też przelania oszczędności na podane konto. Tylko od początku listopada 2021 roku, policjanci otrzymali kilkanaście zgłoszeń, w których mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego padli ofiarą oszustów. Na szczęście zdecydowana większość prób podjętych przez nich nie powiodła się. Coraz mniej osób daje się zwieść, a świadomość społeczeństwa dotycząca tego procederu rośnie z każdą próbą.

Jednak zdarzają się osoby, które mimo to dają się oszukać. Tak też się stało tym razem. Do jednej z mieszkanek powiatu zadzwoniła osoba podająca się za doradcę finansowego. W trakcie rozmowy nakłoniła niczego nieświadomą kobietę aby podała dane do konta bankowego. Niestety okazało się, że osoba ta nie była doradcą finansowym tylko oszustem, a z konta pokrzywdzonej „wyprowadziła” ponad 130 tysięcy złotych.

Nie dajmy się zwieść obietnicom i zapewnieniom, że mamy do czynienia z uczciwą osobą. Jeśli jesteśmy proszeni o weryfikację, czy też podanie jakiś brakujących danych, skontaktujmy się osobiście z usługodawcą i wyjaśnijmy sprawę. Nie podawajmy nieznanym nam osobom żadnych danych osobowych, ani numerów kart płatniczych. Zrozumiałe jest, że w dobie ciągłego pośpiechu, każdy szuka rozwiązań pozwalających na oszczędność czasu, ale w tym przypadku możemy stracić bardzo wiele. Nowe technologie ułatwiają nam codzienne sprawy lecz niosą za sobą także zagrożenia. Bądźmy zawsze ostrożni i nigdy nie działajmy w pośpiechu.

Apelujemy też do wszystkich, by nie dali się zwieść oszustom, którzy przesyłają informacje zawierające jakiekolwiek linki do „kliknięcia” czy też usiłują uzyskać dane autoryzacyjne kodu blik do płatności. W ostatnim czasie wiele osób otrzymało wiadomość informującą o tym, że ktoś wysłał nam przelew na telefon oraz by skorzystać z podanego w wiadomości linku. Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki zweryfikujmy otrzymaną wiadomość. Bądźmy ostrożni i nie klikajmy w załączone linki.

O zagrożeniach rozmawiajmy, także z biskimi. Wykorzystujmy do tego celu rodzinne spotkania, świąteczne obiady, czy przypadkowe wizyty. Informujmy i przypominajmy naszym rodzicom i dziadkom o tych procederach. Ostrzegajmy przed osobami, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i ufność. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni i będzie nakłaniał do podania danych osobowych, numeru konta oraz karty płatniczej lub będzie prosił o szybkie pożyczenie dużej sumy pieniędzy bądź przekazanie jej jako gwarancji rozwiązania jakiegoś problemu. Zwróćmy też uwagę na tego typu zagrożenie samotnym seniorom mieszkającym w naszym otoczeniu. Pamiętajmy, zwykła ostrożność i wiedza o metodach działania przestępców może uchronić starsze osoby przed utratą oszczędności ich życia. Im większa będzie nasza świadomość, tym oszustom będzie trudniej osiągnąć cel.

(KWP w Opolu / mw)