Tymczasowy areszt dla trzech sprawców pobicia Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce policjantów wpadli sprawcy ciężkiego pobicia, do którego doszło niedawno w Zabrzu. Mężczyźni w wieku od 21 do 25 lat staną wkrótce przed sądem, który już podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Ich ofiara, 73-letni mieszkaniec Zabrza w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.

W nocy 28 stycznia br., krótko przed 3.00, do dyżurnego zabrzańskiej komendy wpłynęła informacja o pobiciu, do jakiego miało dojść w jednym z mieszkań na ulicy Legnickiej w Zabrzu. Pokrzywdzonym był 73-letni mężczyzna, którego w mieszkaniu pobili nieznani wówczas sprawcy. Zaniepokojeni odgłosami awantury sąsiedzi postanowili sprawdzić, co stało się w mieszkaniu, z którego dochodziły odgłosy. W środku znaleźli 73-latka, który w zdemolowanym mieszkaniu był przygnieciony meblami. Mężczyzna miał wiele ran na ciele. Sprawą natychmiast zajęli się zabrzańscy kryminalni, którzy szybko wpadli na trop sprawców. Namierzyli ich i zatrzymali dwa dni po zdarzeniu.

Zatrzymani to zabrzanie w wieku 21, 23 i 25 lat. Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty pobicia, które skutkowało ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Na wniosek śledczych zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Teraz grozi im do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)

