Nielegalnie udostępniał sygnał telewizji satelitarnej Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o tzw. sharing. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego w Internecie nielegalnie udostępniał programy z płatnej platformy cyfrowej. W wyniku sprawdzenia jednego z budynków zlikwidowany został serwer sharingowy obsługujący zewnętrznych użytkowników. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jednostkę centralną wraz z czytnikami zawierającymi pięć kart dostępowych. Mężczyźnie postawiony został zarzut z Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Wykonane w ostatnich tygodniach policyjne działania operacyjne doprowadziły funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą do jednego z budynków przy w Głuszycy w powiecie wałbrzyskim. To właśnie tam mężczyzna ukrywał niedozwolone urządzenie, które zostały zaprojektowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych prawem bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy.

Teraz analizą zabezpieczonego mienia zajmie się biegły. W toku wykonanych czynności ustalone zostaną osoby, do których trafiał nielegalny sygnał telewizji satelitarnej, a następnie oszacowane zostaną straty związane z całym procederem. 34-latkowi przedstawiony został już zarzut. Za popełnione przestępstwo może trafić za karty więżenia na 3 lata. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy, że przestępstwo sharingu polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej. Tzw. dawca udostępnienia te uprawnienia osobom do tego nieuprawnionym za pośrednictwem Internetu. Odbiorcy korzystają z kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym. Należy pamiętać, że w całym procederze biorą udział dwie strony. Karany jest więc także odbiorca na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, za co może mu grozić wysoka grzywna, a w najgorszym razie nawet kara pozbawienia wolności do roku.

(KWP we Wrocławiu / mw)