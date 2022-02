Policyjne podsumowanie miesiąca pod kątem przeprowadzonych kontroli przestrzegania obostrzeń Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z pomorskiej Policji podsumowali styczeń w związku z wykonanymi kontrolami dotyczącymi pandemii koronawirusa. Pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy są w dalszym ciągu galerie handlowe, sklepy, środki komunikacji publicznej, obiekty hotelarskie, zakłady świadczące usługi upiększające, kościoły oraz inne miejsca gromadzenia się osób. Średnio każdego dnia mundurowi z województwa pomorskiego przeprowadzają takich sprawdzeń ponad tysiąc. Nadal należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, we wskazanych miejscach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza, mundurowi każdego dnia prowadzą działania kontrolne oraz zwracają się z apelami o zachowywanie w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Na przestrzeni całego miesiąca skontrolowali blisko 40 tysięcy różnego rodzaju obiektów: sklepów, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, restauracji czy kościołów. W tych miejscach ujawniono ponad 27 tysięcy wykroczeń, co oznacza, że w dalszym ciągu, pomimo tak długiego czasu obowiązywania obostrzeń są osoby, które je lekceważą.

Ponadto osoby, które skierowane zostały do odbycia kwarantanny czy izolacji muszą liczyć się również z tym, że policjanci mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości jej wykonywania. Warto w takiej sytuacji korzystać z aplikacji „kwarantanna domowa”. Jest ona darmowa i dostępna do pobrania na telefon. Powstała w celu skutecznego i sprawnego kontrolowania miejsca pobytu osoby odbywającej kwarantannę. Daje również możliwość wykonania podstawowej samooceny stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kwarantannadomowa.

Policjanci często prowadzą również kontrole przestrzegania przepisów covidowych wspólnie z pracownikami sanepidu, takich kontroli było w styczniu ponad pół tysiąca. Wielokrotnie w zadaniach związanych z walką z koronawirusem wspierani jesteśmy także przez strażników miejskich.

Pamiętaj, że zakrywając usta i nos unikniesz odpowiedzialności karnej w związku z niestosowaniem się do reżimu sanitarnego, a także będziesz miał bezpośredni wpływ na swoje zdrowie, swoich najbliższych, oraz osób które codziennie spotykasz. Maseczka, środek dezynfekujący i w miarę możliwości unikanie tłumów, to podstawy w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa.

(KWP w Gdańsku / sc )