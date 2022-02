Podziękowali policjantom za odzyskane pieniądze

Do kraśnickiej jednostki wpłynęły podziękowania od osób, które padły ofiarą wyrafinowanych oszustów. W jednym przypadku autor listu został oszukany na kryptowaluty, w drugim - podczas zakupów w internecie. Dzięki szybkim i sprawnym działaniem pracy policjantów z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą, pokrzywdzeni odzyskali swoje pieniądze, łącznie kilkaset tysięcy złotych. Podziękowania to najlepsza motywacja dla każdego funkcjonariusza, który ma za zadanie pomagać pokrzywdzonym i chronić ich przed przestępcami.