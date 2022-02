Mieszkanka gminy Łagiewniki podziękowała dzielnicowym Data publikacji 03.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowym posterunku w Łagiewnikach, asp. Wojciechowi Kosko i st. asp. Krzysztofowi Mikłaszewskiemu, podziękowała kobieta, wdzięczna za udzieloną jej pomoc. Mail z wyrazami wdzięczności trafił do Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie.

Dzielnicowy jest funkcjonariuszem, który zna mieszkańców swojego rejonu i ich problemy. Wielokrotnie jest pierwszą osobą, do której ludzie kierują kroki w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji. Czasami są to błahostki, czasami bardziej skomplikowane sprawy. Do wszystkich policjanci podchodzą z zaangażowaniem.

Mieszkanka Gminy Łagiewniki za rzetelną służbę, profesjonalizm i szybkość działania podziękowała mailowo za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie właśnie dwóm dzielnicom asp. Wojciechowi Kosko i st. asp. Krzysztofowi Mikłaszewskiemu. Pomogli oni kobiecie, gdy zgłosiła się do nich o pomoc. Podziękowała za profesjonalizm, opanowanie i szybkość działania.

Opisana powyżej sytuacja to kolejny przykład na bardzo dobrą współpracę dzielnicowych z mieszkańcami. Jako policjanci oczywiście dziękujemy za słowa uznania i życzymy wszystkiego dobrego.

(KWP we Wrocławiu / kp)